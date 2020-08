Aproximativ 94.400 de persoane au tranzitat frontiera de stat a Romaniei in ultimele 24 de ore, traficul cel mai intens fiind inregistrat la granita cu Ungaria, politistii de frontiera constatand in acest interval de timp 53 fapte ilegale (19 infractiuni si 34 contraventii), a informat, sambata, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.



