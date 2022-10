Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 64.738 de persoane, dintre care 7.696 cetateni ucraineni, in scadere cu circa 6% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 75.059 de persoane, dintre care 8.171 cetateni ucraineni, in scadere cu circa 8% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 67.309 de persoane, dintre care 8.491 de cetateni ucraineni, in scadere cu 2,89% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de joi, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 90.141 de persoane, dintre care 10.562 de cetateni ucraineni, in scadere cu 3,49% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Aproximativ 120.000 de persoane au intrat marti in Romania, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni (in scadere cu 6,63% fata de ziua precedenta), a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca joi au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 143.092 de persoane, dintre care 12.211 de cetateni ucraineni, in scadere cu 3,6% fata de ziua precedenta. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, joi, prin punctele de frontiera…

- 185.000 de persoane au intrat ieri in Romania – anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Dintre acestia, 12.000 au fost ucraineni, in scadere cu 8,4% fata de ziua precedenta. Pe ambele sensuri de intrare si de iesire au tranzitat granitele Romaniei circa 358.000 de persoane, cetateni romani…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 130.175 de persoane, dintre care 10.927 de cetateni ucraineni, in scadere cu 2,3% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…