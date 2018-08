Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac ndash; judetul Arad au depistat 33 de persoane avand cetatenie Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui automarfar, transmite Politia de Frontiera.In dimineata zilei de sambata, la P.T.F Nadlac…

- La PTF Nadlac s-a prezentat la iesirea din tara un cetatean turc, sofer al unui autocamion inmatriculat in Turcia, care, potrivit documentelor, efectua un transport cu materiale electrice si textile, ambalate in cutii de carton, potrivit Politiei de Frontiera. Politistii au verificat TIR-ul…

- 42 de migranti din Irak, Palestina si Siria, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in interiorul unui camion incarcat cu filtre auto, au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac – Csanadpalota, din judetul Arad.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia. In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,s-a…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, weekend-ul trecut, patru cetateni straini, pasageri ai unor trenuri internationale, care au incercat sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, folosindu-se de carti de identitate false, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, de Inspectoratul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca BMW in valoare de 3.500 lire sterline, cautat de autoritatile din Marea Britanie. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea…