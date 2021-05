Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis de Politia de Frontiera, sambata, in jurul orei 00,15, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, doi cetateni romani, care transportau, cu un automarfar, inmatriculat in Romania,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș și Varsand au descoperit 25 de cetațeni afgani și irakieni, ascunși in doua automarfare, care incercau sa treaca ilegal frontiera.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș – județul Bihor și Nadlac II – județul Arad au depistat unsprezece cetateni din Siria si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria pe jos, respectiv ascunsi in doua automarfare.…

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. * Miercuri, in jurul orei 19,20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand, Nadlac I și Nadlac II – judetul Arad au depistat douazeci si noua de cetateni din Bangladesh, Afganistan, Pakistan și Myanmar care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat douazeci si unu de cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. „In data de 11.03.2021, in jurul orei 11.50, la Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat douazeci si unu de cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 11.03.2021, in jurul orei 11.50,…