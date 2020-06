Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 21 de cetateni din Egipt, Siria si Palestina care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, informeaza IGPF."In data de 27 iunie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au depistat si retinut trei cetateni din Algeria care au trecut fraudulos frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut patru cetațeni din Libia care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritaților de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut doi tineri din Algeria, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele doua persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat trei cetațeni algerieni, solicitanți de azil in țara noastra, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Franța și Germania. Iulia Stan, purtator…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret in cooperare cu autoritatile de frontiera din Ucraina au depistat trei cetateni straini, doi din Egipt si unul din Yemen, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Romania din Ucraina.Ieri, 31 martie a.c., la nivelul Sectorului…

