- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj ferm de solidaritate cu poporul ucrainean, prin ambasadorul agreat al acestei tari la Bucuresti, Ihor Prokopchuk. Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu l-a primit miercuri pe Ihor Prokopchuk, cu ocazia Zilei Independentei…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Ucraina, a ajuns in Romania și a cerut sprijinul polițiștilor de frontiera și jandarmilor din Botoșani pentru a ajunge la București, acolo unde era așteptat de familia sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O inregistrare de numai 10 secunde, din timpul unei confruntari directe intre fortele ucrainene si invadatorii rusi, surprinde lichidarea de catre un lunetist a unui ocupant aflat in pozitie de tragere, la o fereastra. Ukrainian sniper takes out a Russian soldierVideo: Telegram channel of Andriy Tsaplineko,…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane, informeaza Antena 3. Fedorov Yevhen, un refugiat ucrainean in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa…

- O femeie a ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce a fost lovita in plin de un automobil. Nenorocirea s-a produs in dimineața zilei de miercuri, 20 iulie, pe o trecere de pietoni din Dubasari.

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta, in jurul orei 22.20, pe DN 25, in localitatea Liesti.Potrivit IPJ Galati, din primele verificari, s a stabilit ca victima, un minor, de 16 ani, care circula pe bicicleta, ar fi fost acrosata de un autocamion, in timp ce ar fi traversat drumul.Adolescentul…