Igor Strib a lansat videoclipul piesei “Adorata”

“S-au aliniat planetele și am reușit sa facem o melodie pe gustul nostru” Cea mai noua piesa lansata de Igor Strib de la Chișinau se numește “Adorata”și este dedicata unei persoane dragi din viața lui. Iata ca dupa un an in care s-au incercat mai multe variante, acum solistul impreuna cu Sprint Music și echipa lui au gasit varianta perfecta pentru aceasta piesa. “Ești fata cu privirea ce arde/ O stea pe cer danseaza in noapte/ Pentru o fata unicata/ Adorata/ Cu parul lung lasat pe spate/ Cu vocea ce striga in șoapte/ Amara zi ce dulce noapte”,suna refrenul noii piese lansata de Igor Strib in colaborare…