Igor Șarov, a fost testat pozitiv la virusul COVID-19 Fostul ministru al Educației, Igor Șarov, a fost testat pozitiv la virusul COVID-19. Despre aceasta fostul ministru a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Va mulțumesc pentru multiplele mesaje de încurajare. În aceste momente lupt și eu cu virusul COVID-19, dar datorită profesionalismului eroilor zilelor noastre – medicii, urmez tratamentul prescris și sper ca foarte curând să revin la activ Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

