- Slavia Praga, echipa la care joaca romanii Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta, ar putea avea mari probleme financiare – asta deoarece actionarul principal al clubului, o firma din China, este gata sa retraga orice sprijin. Decizia nu are nicio legatura cu performantele gruparii cehe care a fost laudata…

- Șeful statului, Igor Dodon, președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii și prim-ministrul, Ion Chicu s-au intrunit astazi, 15 ianuarie, in prima ședința saptamanala din acest an. In acest sens, printre subiectele discutate a fost și revenirea la mecanismul de monitorizare a evoluției prețurilor pe piața…

- „Aducerea lui Plahotniuc acasa in catuse este pentru noi o prioritate”. Declaratia apartine presedintelui Igor Dodon, raspunzand la intrebarile jurnalistilor privind o eventuala extradare a fostului lider democrat, in Republica Moldova, transmite IPN.

- Preluarea televiziunilor de catre Igor Ceaika e o afacere pusa la cale impotriva Republicii Moldova. Cel puțin asta a declarat liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca, in cadrul unui interviu pentru Europa Libera. Potrivit lui, posturile Accent TV și Primul în Moldova ar aparține…

- Seful Misiunii Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana, Eugen Caras, a fost inlocuit, conform Decretului presedintelui Igor Dodon aparut luni in Monitorul Oficial de la Chisinau, informeaza Moldpres, potrivit Agerpres.Noul ambasador al Republicii Moldova la UE va fi Daniela Morari, fost…

- „Miza socialiștilor a fost și ramane una și aceeași, care nu difera absolut cu nimic de cea a lui Igor Dodon, in calitatea lui de cel mai fidel și docil reprezentant al Federației Ruse in Republica Moldova”.

- Seful statului Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru cu șeful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko."Am discutat mai multe chestiuni legate de parteneriatul strategic dintre țara noastra și Uniunea Europeana.