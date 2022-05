Stiri pe aceeasi tema

O delegatie a Departamentului de Stat al SUA, condusa de consilierul politic Derek Chollet, efectueaza in perioada 17-19 mai vizite in Republica Moldova si Georgia, in contextul razboiului din Ucraina, potrivit Agerpres.

Consilierul american pentru probleme de securitate nationala, Jake Sullivan, a avertizat ca Statele Unite se asteapta ca noul comandant al fortelor ruse in Ucraina, Alexander Dvornikov, sa organizeze noi atacuri brutale asupra civililor, relateaza CNN.

Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters.

Statele Unite si aliatii lor cauta o modalitate de a trimite Ucrainei rachete anti-nava, a declarat joi un oficial american de rang inalt, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles.

China denunta luni o dezinformare a Statelor Unite, dupa ce presa americana a dezvaluit ca Moscova a cerut Beijngului un ajutor militar si economic in urma sanctiunilor pe care i le-a impus Occidentul din cauza Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.

Poliția a pornit un proces penal dupa ce automobilele mai multor refugiați din Ucraina au fost vandalizate la Balți, al doilea oraș ca marime din Republica Moldova.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a angajat duminica sa sprijine Republica Moldova in gestionarea valului de refugiati care sosesc in aceasta tara ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza EFE.

Federația Internaționala de Judo l-a suspendat pe Vladimir Putin din funcțiile de președinte de onoare și Ambasador. Președintele Rusiei a ramas fara cele doua funcții onorifice in urma declanșarii razboiului din Ucraina.