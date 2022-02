Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat intr-un interviu pentru Digi24.ro ca prezența romaneasca in țara vecina „trebuie sa fie mai pronunțata”. Declarația celui de-al doilea om in statul moldovean a venit in contextul ședinței comune a Guvernelor Moldovei și…

- Nicolae Eșanu, fost secretar de stat al Ministerului Justiției, expert în drept, anticipeaza ca încercarea de a schimba lucrurile în justiție va eșua. „Urmaresc cu tristețe evenimentele legate de proiectul de lege privind evaluarea candidaților la funcția de membru…

- „Cand te afli la guvernare și intr-o perioada complicata, ar fi cinic pentru un partid de guvernare sa se ingrijoreze de ratingul lor in sondaj”. Astfel a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, datele unui sondaj realizat de ISPRI și IDIS Viitorul, care arata ca cei mai mulți dintre alegatori,…

- Președintele Maia Sandu trebuie sa fie abila și sa poata sa gaseasca limba comuna atat cu europenii, cat și cu partenerii ruși, pentru a apara interesele cetațenilor Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrincea, la postul de televiziune…

- Un sondaj realizat de Date Inteligente (iData), vicepreședintele Partidul „ȘOR”, deputatul Marina Tauber, îi depașește pe Prim-ministrul Natalia Gavrilița și președintele legislativului, Igor Grosu, la capitolul încredere din partea populației. Primii trei în clasament…

- Reducerea consumului de gaze pentru a face economii a fost motiv de replici piperate in plenul legislativului. In timp ce prim-ministra Natalia Gavrilița solicita deputaților sa voteze instaurarea starii de urgența in legatura cu situația creata sectorul energetic, deputatul Oleg Reidman a…

- Indignat ca este luat în derâdere de unii miniștri și deputați, în special dupa ce a dezvaluit ca unii funcționari de la stat solicita ca sa fie reglate semafoarele din Capitala ca sa poata circula fara obstacole, primarul general al Capitalei s-a dezlanțuit. Mai exact, Ion Ceban…

- Avocatul Poporului, Natalia Moloșag, anunța despre faptul ca, astazi, 2 decembrie 2021, a depus cererea de demisie in Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma pe pagina de Facebook a Oficiului Avocatului Poporului, transmite Știri.md. In cererea adresata…