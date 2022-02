Stiri pe aceeasi tema

- „Opinia Romaniei pe tematica Republicii Moldova este ascultata in capitalele europene și la Bruxelles, iar sprijinul nostru este de asemenea cautat și solicitat in toate inițiativele europene destinate Republicii Moldova”, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in ședința comuna a guvernelor de la București…

- Guvernele de la București și Chișinau vor semna vineri, 11 februarie, un acord privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale intre cele doua state, potrivit unui proiect aflat pe agenda de joi a Executivului. Pentru apelurile…

- Un nou pod peste raul Prut, un imprumut nerambursabil de 100 de milioane de euro și eliminarea tarifelor de roaming sunt cateva dintre principalele subiecte pe agenda ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și Romania. Informațiile au fost prezenttae luni de președintele Republicii Moldova,…

- Gazprom se opune unui audit al datoriilor Moldovagaz, așa cum era prevazut in protocolul semnat dintre vicepremierul Andrei Spinu și șeful concernului rus, Alexei Miller. Potrivit unei scrisori, care a intrat in posesia reprezentanților presei de la Chișinau, Gazprom nu ar agrea ideea unui audit…

- BECS anunța ca vor ataca la Curtea Constituționala legea privind instituirea starii de urgența pentru urmatoarele 60 de zile. „Ne pare rau ca în ședința extraordinara este inclusa numirea în funcții a unor persoane comode. Noi vom ataca aceste proiecte la Curtea Constituționala,…

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Grupul rus Gazprom a respins solicitarea Republicii Moldova de a reesalona plata pentru gazele naturale livrate in luna ianuarie, ceea ce a obligat autoritatile de la Chisinau sa introduca starea de urgenta in sectorul energetic, transmite Agerpres. Vicepremierul Andrei Spinu a anunțat miercuri ca Republica…