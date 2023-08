Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Chișinau iși propun ca pana la sfarșitul acestui an, Republica Moldova sa indeplineasca cele noua condiționalitați agreate cu Uniunea Europeana și ulterior sa inițieze negocierile de aderare. Despre aceasta au comunicat astazi premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului,…

- De doi ani, Republica Moldova merge pe calea aderarii la Uniunea Europeana, a scapat de dependența energetica fața de Rusia și lupta eficient impotriva corupției. Declarațiile au fost facute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean in cadrul unui briefing organizat de PAS…

- Locul Republicii Moldova este in marea familie europeana, iar Franța o va sprijini pe aceasta cale. Declarația a fost facuta de președintele Adunarii Naționale de la Paris, Yael Braun-Pivet, in plenul Parlamentului de la Chișinau, conform deschide.md.”R. Moldova se transforma, se modernizeaza, se…

- Pe 23 iunie 1990, la Chișinau era semnata Declarația de Suveranitate, document care a stat la baza elaborarii Constituției Republicii Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a inceput ședința in plen de astazi a Legislativului cu un mesaj dedicat acestei zile, amintind ca, simbolic, acum un…

- Premierul Marcel Ciolacu face astazi prima sa vizita la Chișinau in calitate de șef al Guvernului de la București. El are programate, pe langa convorbirile cu omologul sau moldovean, Dorin Recean, și intrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului de la Chișinau,…

- Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu, vor gazdui miine, 21 iunie, vizita omologilor romani - a prim-ministrului Marcel Ciolacu și a președintelui Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca. In cadrul programului, oficialii vor avea și o intrevedere cu președinta țarii, Maia Sandu.…

- Membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au aprobat, in cadrul ședinței de marți, 6 iunie, avizele consultative privind denunțarea a doua acorduri incheiate pe platforma Comunitații Statelor Independente (CSI). Astfel, va fi denunțat Acordul privind interacțiunea in domeniul preintampinarii…

- Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Republica Moldova a pregatit o declarație cu privire la constatarea subminarii statului de drept și uzurparii puterii de stat. In proiectul de hotarare in acest sens BCS aduce numeroase critici in adresa actualei guvernari de la Chișinau și vine…