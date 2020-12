Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla impotriva activitații Ministerului de Interne a eșuat, din lipsa de cvorum. Fracțiunea socialiștilor și deputații au parasit PDM, apoi Partidul Pro Moldova și cei din Partidul Șor, nu au venit la ședința.

- CHIȘINAU, 7 dec - Sputnik. Deputații Platformei parlamentare „Pentru Moldova” au ieșit intr-un briefing de presa și au anunțat ca nu vor participa azi la ședința Parlamentului, motivand ca nu vor sa faca jocurile politice ale altor partide care vor discuta subiectul legat de moțiunea de cenzura impotriva…

- Coalitia de guvernare dintre Partidul Politic Sor, deputatii platformei Pentru Moldova si Partidul Socialistilor din Republica Moldova a pornit in campania electorala in momentul in care deputatii care au plecat de la Pro Moldova au creat aceasta platforma. Mai mult decat atat, pentru toate proiectele…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a comentat incidentele de la Parlament de joi, 3 decembrie, cand sedintele in plen au fost intrerupte de cateva ori, dupa ce deputatii Platformei DA si PAS au blocat tribuna Parlamentului pentru a nu le permite deputatilor socialisti si celor din Partidul Sor sa…

- Liderul fracțiunii PSRM in Parlament, Corneliu Furculița, susține ca la alegerile prezidențiale din noiembrie contracandidații lui Igor Dodon nu au avut un mesaj bazat pe propuneri concrete pentru cetațeni și țara, ci pe critica adusa actualului președinte. Deputatul a declarat, in cadrul unei emisiuni…

- Platforma Demnitate și Adevar a inaintat o moțiune simpla pe activitatea Ministerului de Interne, declarandu-se nemulțumita in special de modul in care se gestioneaza situația la capitolul securitatea cetațenilor. „Politica Ministerului de Interne in ultimul an a fost una dezastruoasa prin care a fost…

- Fracțiunea Platforma DA solicita Procuraturii Generale sa se autosesizeze pe marginea inregistrarilor audio, in care se presupune ca sunt vizați ministrul afacerilor interne Pavel Voicu și deputatul Corneliu Furculița.

- Ministrul de Interne, Pavel Voicu, videncat recent de Covid-19, a participat la plantarea a sute de arbori in cadrul campaniei naționale Inverzirea Plaiului, alaturi de colegii sai din cadrul MAI.