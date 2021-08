Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Științe a Moldovei anunța ca a expediat in adresa Maiei Sandu, Igor Grosu și Natalia Gavrilița un apel prin care susține inițiativa Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, a Institutului de Filologie Romana „B.P.Hasdeu” și a Institutului de Istorie de a relua apelul de modificare in…

- Președintele R.Moldova, Maia Sandu, anunța care sint primele acțiuni pe care le așteapta de la Parlament și viitorul Guvern. Șeful statului a menționat in cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbra” de la JurnalTV ca „oamenii iși doresc dreptate și oamenii merita dreptate, iar dreptatea poate sa o faca doar…

- „In lista se vor regasi și nume care au mai fost și in garnitura doamnei Gavrilița și din garnitura in care am avut eu onoarea sa fiu, dar vor fi și nume noi”. Despre aceasta a declarat președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, in cadrul emisiunii „Punctul…

- „In lista se vor regasi și nume care au mai fost și in garnitura doamnei Gavrilița și din garnitura in care am avut eu onoarea sa fiu, dar vor fi și nume noi”. Despre aceasta a declarat președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, in cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”…

- Președintele interimar al PAS, Igor Grosu susține ca Parlamentul Republicii Moldova ar trebui sa inceapa ședințele cel tarziu pe 10 august. Totodata, acesta a menționat ca in viitorul Guvern se vor regasi și nume care au fost in garnitura Nataliei Gavrilița, care nu a mai fost investita. Declarațiile…

- Președintele interimar al PAS, Igor Grosu susține ca Parlamentul Republicii Moldova ar trebui sa inceapa ședințele cel tarziu pe 10 august. Totodata, acesta a menționat ca in viitorul Guvern se vor regasi și nume care au fost in garnitura Nataliei Gavrilița. Declarațiile a fost facute in cadrul emisiunii…

- Publicatia Neweurope.eu, cu sediul central la Bruxelles, scrie ca a obtinut mai multe documente secrete care ar demonstra ca Statele Unite si unele state din Uniunea Europeana, in special Germania, ar fi finantat Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus pana nu demult de Maia Sandu, cu circa 56…

- Președintele PAS, Igor Grosu, a prezentat intr-o conferința de presa, la sediul partidului, noi legi care vor fi votate in viitorul Parlament, susținand ca oamenii au spus clar in alegerile prezidențiale, cand au votat-o pe Maia Sandu, ca vor o justiție corecta și hoții sa fie pedepsiți. „Pana…