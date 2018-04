Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova, președintele țarii, Igor Dodon, va transmite fiecarei primarii din țara cite un Drapel de stat, dar și drapelul istoric al lui Ștefan cel Mare și Sfant. Primele drapele vor fi propuse celor 300 de localitați care au semnat declarații pentru menținerea…

- Presedintele Igor Dodon anunta ca incepand cu ziua de marti, 24 aprilie, fiecare primarie din tara va primi cate un drapel de stat, dar si drapelul istoric al lui Stefan cel Mare si Sfant. Seful statului mentioneaza ca „primele drapele vor fi propuse celor 300 de localitati care au semnat declaratii…

- Initiativa alesilor locali ai Partidului Miscarea Populara, prin care au solicitat in cadrul sedintelor de consilii, sustinerea unei declaratii de unire cu Republica Moldova a avut succes in toate localitatile in care s-au intrunit pana acum, in sedinta, consiliile locale. Acolo unde Partidul Miscarea…

- Igor Dodon ii indeamna pe unionisti sa nu se imbete cu apa rece, daca cred ca declaratiile simbolice de unire semnate de peste o suta de primarii din Republica Moldova inseamna ca ar creste numarul celor care vor unirea cu Romania.

- 26 de ani au trecut de la acea primavara posomarata pentru Republica Moldova. De 26 de ani ii comemoram pe cei care și-au pierdut viața in conflictul armat de pe Nistru. Cu aceasta ocazie, astazi, incepand cu orele 10:15, se va organiza marșul memoriei celor cazuți in conflictul armat pentru apararea…

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…