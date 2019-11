Igor Dodon va răspunde pe Youtube, în fiecare săptămână, la întrebările cetățenilor Președintele Igor Dodon a anunțat ca la fiecare sfarșit de saptamana, pe canalul sau de YouTube, dar și pe rețelele de socializare, va raspunde „la cele mai importante, interesante și, de ce nu, provocatoare intrebari venite direct de la cetațeni”, informeaza unimedia.info „Pe aceasta platforma voi vorbi mai puțin despre politica și mai mult despre oameni, despre viața lor, despre ceea ce se intampla in jurul nostru zi de zi”, se transmite in anunțul președintelui. Cetațenii pot adresa intrebari la postarea lui Igor Dodon pe Facebook sau in mesageria sa de Facebook. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

