Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene intra marți in cea de-a 34-a zi de razboi cu Rusia, iar in acest context, Ministerul Apararii a transmis ca forțele Kremlinului reprezinta in continuare o „amenințare semnificativa” pentru capitala Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O noua serie de negocieri intre Rusia și Ucraina va incepe luni. Reprezentanții celor doua țari au decis sa se intalneasca in Turcia. Pana in prezent, discuțiile au avut loc in Belarus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi, la o luna de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, ca Belarusul "nici nu vrea, nici nu este pregatit" sa lupte in Ucraina, in pofida presiunilor Rusiei pentru a face acest lucru, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina se duce și informațional, fiecare parte incercand sa lase impresia ca este ”forța binelui”. Rușii acuza ucrainenii ca fac trafic de organe de la soldați, o informație extrem de greu de crezut, dar care este rostogolita cu toate forțele de Moscova. Fii la curent cu cele…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, pentru presa italiana, ca nu este de acord cu excluderea sportivilor rusi din competitii si crede ca razboiul va dura mult si a subliniat ca ucrainenii sunt oameni mandri, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Au existat relatari ca oameni din teritoriile controlate de Ucraina, care sunt considerați a fi pro-ruși, au fost batuți, a declarat inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Reprezentanții armatei din Ucraina susțin ca rușii „au terminat cea mai mare parte a rezervelor operaționale”, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…