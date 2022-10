Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție a anunțat joi, 6 octombrie, trimiterea in judecata a fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuzat de comiterea infracțiunilor de corupere pasiva și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei organizații criminale, ambele savarșite…

- Procuratura Anticorupție anunța despre terminarea urmaririi penale in privința procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, invinuit pe trei capete de acuzare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, Stoianoglo este invinuit de „abuz de serviciu”, „corupere pasiva” și „falsul in declarații”,…

- Mama fostului presedinte Igor Dodon s-a prezentat la Procuratura Anticoruptie, pentru a i se aduce la cunostinta raportul de expertiza privind munitiile, depistate in timpul perchezitiilor de la sfarșitul lunii mai in dosarul in care este vizat fiul ei, fostul presedinte Igor

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cere alegeri anticipate din cauza prețului la gaze naturale, potrivit Reuters, anunța mediafax.

- La aceasta ora ar urma sa inceapa o noua ședința de judecata in cazul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Procurorii au cerut judecatorilor aplicarea articolului 188, alineatul 3, din Codul Penal privind masurile ce țin de arestul la domiciliu și au anunțat ca au administrat cinci…