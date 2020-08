Stiri pe aceeasi tema

- Testarea in masa a vaccinului Sputnik V dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 va incepe saptamana viitoare, va implica peste 40.000 de persoane si va fi supervizata de un organism de cercetare din strainatate, au anuntat joi sustinatorii proiectului, transmite Reuters.

- Testarea in masa a potențialului vaccin impotriva Covid-19 penru a fi aprobat la nivel național va implica peste 40.000 de oameni, a relatat agenția de știri Tass, citandu-l pe dezvoltator, scrie tbsnews. Vaccinul, denumit ”Sputnik V” in semn de omagiu pentru satelitul sovietic, primul dispozitiv spațial…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un „produs serios”, a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Rusia intenționeaza sa fie prima in lume care a aprobat un vaccin contra coronavirusului, in mai puțin de doua saptamani – in ciuda ingrijorarilor cu privire la siguranța, eficacitatea și daca țara a taiat colțurile esențiale in dezvoltare, transmite CNN. Oficialii ruși au declarat pentru CNN ca se…

- Vaccinul experimental impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford este sigur și a generat un raspuns imun puternic la aproximativ 1.000 de oameni care s-au oferit voluntari pentru a ajuta la testarea acestuia, au spus cercetatorii britanici la inceputul saptamanii, crescand speranțele ca ar…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat marti ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 pe un grup de 50 de militari care s-au oferit sa participe la acest studiu medical, relateaza EFE, preluat de Agerpres. “Pentru a verifica siguranta si eficienta vaccinului au fost selectati…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca testarea nationala se va realiza pe esantioane cu serul rezidual al pacientilor care vin la laboratoarele din judete pentru a-si face diverse analize, transmite Agerpres. Nelu Tataru a explicat ca studiul va revela realitatea, fatalitatea,…