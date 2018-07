Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la Chisinau hotarari succesive ale justitiei au consternat comunitatea internationala, prin nevalidarea alegerilor locale, in asteptarea hotararii definitive si irevocabile a Curtii Supreme, iata ca, la Adunarea Generala a ONU, a fost votata vineri 22 iunie seara Rezolutia privind retragerea…

- Reacția Rusiei dupa adoptarea rezoluției ONU privind retragerea trupelor rusești din Transnistria. Ministerul de Externe rus a denuntat sambata rezolutia adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite privind retragerea trupelor ruse stationate de mai bine de 26 de ani in Republica Moldova…

- Ministerul de Externe rus a denuntat sambata rezolutia adoptata in ajun de Adunarea Generala a ONU privind retragerea trupelor ruse stationate de mai bine de 26 de ani in Republica Moldova, informeaza AFP. Mii de soldati rusi sunt prezenti in Transnistria, regiune separatista prorusa din estul Republicii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, se arata pe contul de Twitter al MAE. "Salutam adoptia rezolutiei Adunarii Generale a ONU privind…

- Ministerul de Externe de la Chisinau anunta ca secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite a inregistrat proiectul de rezolutie inaintat de Republica Moldova - intitulat „Retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Proiectul de rezolutie va…

- Intr-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Guardian, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a spus ca guvernul pe care il conduce exclude posibilitatea unei uniri cu Romania, asta deși exista voci din ambele țari care susțin o astfel de inițiativa politica. Intr-un interviu acordat pentru…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita in Rusia: Avem despre ce sa discutam cu Vladimir Putin. Anuntul presedintelui Republicii Moldova a fost facut in cadrul unui interviu acordat pentru postul NTV.”Avem despre ce sa discutam cu Vladimir Putin reiesind din situatia bilaterala actuala,…