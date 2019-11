Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, susține ca are relații foarte bune cu șefa Guvernului, Maia Sandu, insa alți parteneri din blocul ACUM au un comportament neadecvat, iar prin ceea ce zic și fac demonstreaza ca vor destramarea coaliției cu PSRM, dar și caderea Executivului. Declarațiile au fost facute…

- Primul a dezgropat securea razboiului liderul PPDA, Andrei Nastase, și a lovit, iar Dodon și socialiștii au raspuns, doar ca mult mai temperat și mai prudent decat Nastase. © Sputnik / Miroslav Rotari Andrei Nastase se și vede in fotoliul pe primar al Capitalei Cei care au auzit apelul facut…

- Candidatul Blocului ACUM la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, l-a acuzat pe contracandidatul sau, socialistul Ion Ceban, ca este „complicele mafiei imobiliare”. De invinuri nu a scapat nici presedintele Igor Dodon, caruia i-a fost reprosat ca ar fi inchis ochii la anumite faradelegi comise…

- În Republica Moldova au loc duminica alegeri locale generale, primul scrutin electoral dupa venirea la guvernare a unei coalitii compuse din socialistii prorusi ai presedintelui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, sub stindardul "dezoligarhizarii" republicii,…

- Igor Dodon a scris un mesaj pe facebook unde ii cere Guvernului sa reacționeze in urma accidentelor rutiere din ultimele zile."Situația pe drumurile naționale a devenit nu doar grava, dar extrem de periculoasa.

- Discursul de azi a lui Igor Dodon în fața deputaților a fost o acțiune cu profund iz electoral. Astfel a comentat ambasadorul Iurie Renița, președintele Comisiei Politica Externa și Integrare Europeana din Parlament, decizia sa și a colegilor din cadrul blocului ACUM, Lilian Carp și Octavian…

- Mai multe delegații ale Guvernului și Parlamentului de la Chișinau vor merge in vizita in Rusia, in luna septembrie, pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua state. O declarație in acest sens a facut președintele Igor Dodon pentru postul de televiziune moscovit NTV Moldova.

- Bascanul Gagauziei Irina Vlah din nou a fost investita in functie. La Presedintie, in prezența lui Igor Dodon și a prim-ministrului Maia Sandu, Vlah a depus juramantul in calitate de membru al Guvernului.