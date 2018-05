"Inca in 2017, cand am fost la Bruxelles, le-am spus sa nu deschida acest Centru de legatura NATO, deoarece noi vom veni la putere si il vom inchide', a spus Igor Dodon.



In acelasi interviu, presedintele prorus de la Chisinau a asigurat Moscova ca nu exista riscul amplasarii de baze NATO in Republica Moldova.



'Am vizitat toate bazele militare din Republica Moldova si nu am vazut vreun risc sau tentative ale altor tari de construire de baze pe teritoriul tarii noastre, si sunt sigur ca nu va fi nimic de acest fel pe termen scurt - cel putin nimic de acest fel atat timp cat…