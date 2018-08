Stiri pe aceeasi tema

- Deputati liberali din parlamentul de la Chisinau, precum si reprezentanti ai organizatiei unioniste Asociatia 'UNIREA - ODIP' au cerut duminica, de ziua Constitutiei Republicii Moldova, modificarea art.13 a Legii Fundamentale pentru inlocuirea denumirii limbii de stat din 'moldoveneasca' in limba…

- În toamna acestui an Partidul Socialiștilor va organiza proteste masive. Protestele vor fi organizate nu împotriva unor sau altor actori politici, dar pentru a le explica oamenilor cine a fost în ultimii noua ani la guvernare. Declarația a fost facuta de președintele Republicii…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat la ceremonia de investire in functie, pentru un nou mandat, a presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, festivitate care a avut loc luni, 9 iulie, la Ankara. Cu acest prilej, Dodon l-a invitat pe Erdogan in vizita in Republica Moldova,…

- Actualul sistem al normelor de functionare a lumii se ruineaza, iar noi, reprezentanti ai statelor mici, precum Republica Moldova, nu vedem o alternativa sigura, sustine presedintele Republicii Moldova in discursul sau pentru Forumul Crans Montana, care a fost citit joi, la forumul inceput la Bruxelles,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a subliniat la Berlin importanta deosebita pe care Guvernul Romaniei o acorda crearii unui cadru favorabil pastrarii identitatii minoritatii germane si a evidentiat faptul ca rezultatele colaborarii romano-germane…

- Andrei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), este noul primar al Chisinaului, el devansandu-l in turul al doilea al alegerilor locale partiale pe candidatul socialistilor, Ion Cerban. Conform rezultatelor preliminare anuntate de Comisia Electorala Centrala…