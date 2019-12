Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Platformei DA se pregatește de alegerile prezidențiale din toamna anului 2020 și spera și la o mobilizare comuna a forțelor de dreapta la scrutinul parlamentar anticipat de la Hincești. Andrei Nastase, a povestit, intr-un interviu pentru UNIMEDIA, de ce Blocul ACUM nu mai exista, ce relație…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar, fostul ministru de interne Andrei Nastase, nu exclude ca la alegerile din circumscriptia Hancesti va participa vreun membru al PPDA. Politicianul nu a declarat direct daca acel candidat va fi el sau nu, dar a mentionat ca aceasta chestiune este…

- Președintele Igor Dodon i-ar fi transmis lui Alexandru Botnari, primarul ales al orașului Hîncești în urma alegerilor locale din 3 noiembrie, sa revina în Parlament, întrucât altfel ar fi fost provocate alegeri în circumscripția parlamentara pe care acesta o câștigase…

- Dacian Cioloș a declarat, intrebat daca se gandește sa candideze la alegerile parlamentare, ca nu este deloc exclus. Liderul PLUS a precizat ca proiectul sau politic e orientat spre Romania și vrea sa contribuie la acesta.„Nu e deloc exclus. Am spus lucrul acesta ca proiectul meu politic e…

- Dupa ce candidatul Blocului ACUM a pierdut batalia pentru sefia Capitalei, premierul Maia Sandu il cheama pe Andrei Nastase sa revina la Guvern."Ieri cetatenii au ales primarul orasului Chisinau. Le multumesc celor care au iesit la vot. Noi vom respecta alegerea oamenilor.

- Alegerile locale generale si cele parlamentare noi in patru circumscriptii s-au desfasurat duminica in conditii bune si fara incalcari grave, au declarat liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA) premierul Maia Sandu si Andrei Nastase, candidat la functia de primar general al Chisinaului, intr-o conferinta…

- Lista doritorilor de a veni la carma capitalei Republicii Moldova este lunga. Unii sunt persoane cunoscute, alții mai puțin. Noi vom aminti doar cateva nume mai importante, cum este de exemplu fostul primar Dorin Chirtoaca. Acesta vrea sa revina și sa-și continue proiectele incepute in cel de-al treilea…

- Candidatul Partidului Unitarții Naționale (PUN) la alegerile parlamentare pe circumscripția nr.50, Dorin Dusciac a povestit într-un interviu pentru DESCHIDE.MD despre cum la alegerile parlamentare din 24 februarie a fost tras pe sfoara de catre Maia Sandu, despre poziționarea sa la acest…