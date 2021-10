Igor Dodon nu mai este deputat. Parlamentul Republicii Moldova i-a aprobat demisia

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi demisia din calitatea de parlamentar a fostului presedinte Igor Dodon, care in urma cu zece zile a anuntat si retragerea sa de la sefia Partidului Socialist, pe care l-a fondat in 1997.

- Cu votul a 70 de deputați, demisia lui Igor Dodon din funcția de deputat a fost aprobata. Totodata, Legislativul a declarat vacant mandatul de deputat ce aparține fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, transmite sinteza.org. Astfel, Adrian Lebedinschi ar putea fi noul deputat…

- Parlamentul de la Chișinau a decis instituirea starii de urgenta in Republica Moldova pe o perioada de 30 de zile, in contextul crizei gazului, masura solicitata de guvern pentru a putea achizitiona gaze din surse alternative.

- Igor Dodon iși propune sa restabileasca relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusa. Politicianul a anunțat cu ce se va ocupa dupa ce nu va mai fi deputat in Parlamentul Republicii Moldova.

- Liderul Partidului Socialist, Igor Dodon a decis sa renunțe la mandatul de deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a anunțat in cadrul unui briefing de presa. ,,O cerere în acest sens va fi transmisa secretariatului în urmatoarele zile. Acest lucru l-am luat din câteva…

- Vitali Gavrouc in varsta de 35 de ani este viitorul deputat al PAS in Parlamentul Republicii Moldova. Acesta, de profesie este artist, a studiat la Conservatorul de Stat P. Ceaikovski din Moscova, iar in prezent este Concertmaistru la Conservatorul de Stat P. Ceaikovski din Moscova. Menționam…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele unui fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a fost stabilit cu incalcarea regimului juridic al incompatibilitaților. Procedura de control a fost inițiata in baza unei sesizari. In cadrul controlului, inspectorul…

- Alexandru Catan, candidatul PAS la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, despre care presa scria ca ar fi “regele contrabandei cu alcoolul”, a expediat o cerere catre redacția Sinteza.ORG, unde Catan cere sa-i fie achitat salariul de deputat pentru un an înainte, plus…