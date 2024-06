Stiri pe aceeasi tema

- In inima Himalayei, acolo unde varfurile inzapezite se intalnesc cu cerul, membrul grupului din Moldova - Andrei Elistratov, a desfașurat drapelele Moldovei și ale studioului de floristica XOstudioFLOWERS. Aceasta calatorie nu este doar o provocare, ci și o oportunitate de a trai momente unice, dupa…

- Cel de-al patrulea Forum național de guvernanța a Internetului va avea loc la Chișinau in zilele de 29 și 30 aprilie. In acest an, agenda include - o discuție despre aspecte cheie ale dezvoltarii infrastructurii digitale, reglementarii in era inovațiilor tehnologice, securitații cibernetice și sustenabilitații…

- La memorialul din satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi, au fost comemorați soldații sovietici cazuți in timpul operațiunii de eliberare a Moldovei de invadatorii naziști. Reprezentanți ai mișcarii de cautare din Moldova, ai ambasadelor Kazahstanului, Belarusului, Rusiei și ai autoritaților locale…

- Președintele in exercițiu al OSCE, ministrul afacerilor externe, europene și comerțului al Maltei, Ian Borg, va efectua o vizita in Moldova la 12 aprilie. Despre acest lucru a anunțat Ministerul de Externe al Moldovei, menționind ca șeful diplomației moldovenești, Mihail Popșoi, il va gazdui la Chișinau…

- La 9 mai in Moldova vor avea loc acțiunile "Regimentul Nemuritor" și Marșul Victoriei. La 9 mai, la Chișinau și in alte localitați din Moldova vor fi organizate ample acțiuni solemne "Regimentul Nemuritor" și Marșul Victoriei. Despre acest lucru a anunțat președintele Comitetului Național de Coordonare…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, liderul PSRM, spune ca „fuga Maiei Sandu in Gagauzia prin tufișuri nu este prima. Aсesta este președintele Moldovei, care se teme de proprii sai cetațeni. Bravo, Maia Grigorievna!”. Declarațiile au fost facute, dupa ce președinta a fost intampinata cu proteste in Gagauzia,…

- Partidul Socialiștilor din Moldova se pronunța in favoarea necesitații de a elabora impreuna cu toate forțele politice, a unui plan de reintegrare pașnica și restabilire a dinamicii procesului de negociere, deoarece nu exista o alta alternativa in soluționarea acestei probleme. Despre acest lucru s-a…