- Noua conducere a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a susținut, astazi, o conferința de presa in cadrul careia și-a facut publice direcțiile principale ale reformarii partidului, obiectivele și acțiunile politice ale PSRM ca principala forța de opoziție a țarii. Vlad Batrincea,…

- O noua majorare a tarifului la gaz va duce la creșterea șomajului in Republica Moldova. Atenționarea a fost facuta de catre ex-președintele țarii Igor Dodon. Intr-un mesaj plasat pe rețelele de socializare, președintele de onoare al PSRM a spus ca exista doar doua soluții in acest caz: conducerea țarii…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, susține ca „dupa Revelion, tariful la gazele naturale ar putea fi și mai mari”. Acesta spune ca „Maia Sandu va face o greșeala enorma daca nu va pleca” la intrevederea șefilor de state CSI de la Sankt Petersburg. „Ii propun președintei sa profite de aceasta…

- Igor Dodon, președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), președintele Uniunii de Afaceri Moldo-Rusa, a oferit detalii despre lansarea și activitatea organizației. Fostul președinte al țarii a anunțat ca lansarea oficiala a Uniunii de Afaceri va avea loc la finalul…

- Presedintele de onoare al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Igor Dodon, este citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat, in data de 27 decembrie, in cadrul cauzei penale SA "Energocom" privind procurarea energiei electrice in perioada anilor 2008, 2009.

- Șefa statului Maia Sandu se bucura de cea mai multa incredere din partea cetațenilor cu 27%, potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul Republican Internațional. Pe locul doi se afla președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, devansat cu 14%, iar pe locul 3 se situeaza președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a trasat joi, intr-un discurs care marcheaza inceputul presedintiei semestriale a Frantei a Uniunii Europene (UE), liniile mari ale acestui semestru, relateaza AFP.

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, susține ca amanarea exasperanta a dosarului Revoluției, la 32 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, inseamna ”stat eșuat”. Toate incercarile ratate ale organelor de ancheta de a aduce adevarul romanilor au evidențiat neputința justiției. Un sistem bine…