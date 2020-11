Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon, al Republicii Moldova, a anuntat marti, 3 noiembrie 2020, ca a semnat un decret prin care a anulat cetatenia fostului deputat PSD Cristian Rizea. Motivul este ca Rizea a fost condamnat pentru acte de coruptie. "A fost un decret interesant pe care l-am semnat ieri (luni…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv in urma cu un an și jumatate, a ramas, marți, fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unei decizii semnate de președintele Igor Dodon și publicate in Monitorul Oficial din Moldova. In actele moldovenești pe Rizea il chema Mihai Cristian Luigi. Intr-o…

- Cristian Rizea, fost deputat PSD care fugise in Republica Moldova, dupa ce a fost condamnat in Romania la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, a ramas fara cetațenie moldoveneasca, informeaza G4media, care citeaza decizia publicata in Monitorul Oficial din Moldova.…

- Condamnat definitiv in urma cu un an și jumatate, fugarul Cristian Rizea a ramas marți fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial din Moldova. In actele moldovenești pe Rizea il chema Mihai Cristian Luigi. Cand vine iarna in Romania. ANM a anunțat prognoza meteo…

- Igor Dodon, actualul președintele al Republicii Moldova, i-a retras cetațenia fostului deputat Cristian Rizea."Dragi Romani infractorii pe care ii devoalez au platit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc pentru a imi retrage in mod abuziv…

- Cetațenii Republicii Moldova își vor alege președintele pe 1 noiembrie. Actualul președinte filo-rus, Igor Dodon, spera ca va obține un nou mandat în urma confruntarii cu o opoziție fracționata, formata din pro-europeni, partizani ai unirii cu România și exponenți ai categoriei de…

- Zilele trecute, urmaritul internațional Rizea i-a trimis pe whatssapp o amenințare directa unui jurnalist roman. Mesajul este terifiant: ”Harașo (N.RED. – bine, in limba rusa) . Tati noi ne-am pregatit aici pentru vizitatori”! De altfel, Rizea a atașat și o fotografie ținand o mitraliera in…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, s-ar ascunde in Republica Moldova, unde a primit și cetațeania țarii, scrie Gandul.ro. Publicația susține ca printre cei care l-ar proteja pe Rizea ar fi Igor Dodon.In decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea…