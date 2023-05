Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, de cand Rusia a inceput razboiul, au existat momente in care unele tari i-au dezamagit pe ucraineni in ceea ce priveste furnizarea de asistența militara. In timpul unui interviu acordat presei finlandeze, suedeze, daneze și norvegiene, Zelenski…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca pe 9 mai va purta panglica Sf. Gheorghe și a spus ca nu ințelege declarațiile Premierul Dorin Recean precum „ca toți cei care vor purta panglica in acea zi vor fi sancționați”. „Eu voi purta panglica Sf. Gheroghe de 9 mai și, dupa decizia CC, nimeni nu are…

- Statele Unite(SUA) vor furniza Ucrainei asistența militara suplimentara, a anuntat miercuri Presedintia de la Washington, fara a oferi detalii despre valoarea noului pachet, relateaza știripesurse.ro .Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca noul pachet de asistenta militara…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Marina militara germana a anuntat vineri ca efectivele fortelor navale de elita vor ajunge pana in 2025 la 600, aproape dublul numarului actual, transmite dpa.Miercuri va avea loc o ceremonie de infiintare a unor noi unitati de "Kampfschwimmer" (inotatori de lupta - n. red.), in cadrul comandamentului…

- Presedintele american Joe Biden a sosit joi in Canada pentru o vizita care se anunta foarte cordiala, dar in care nu vor fi ocolite subiecte delicate, precum comertul, imigratia, cooperarea militara sau situatia din Haiti, informeaza AFP, citat de Agerpres.Joe Biden a fost primit impreuna cu sotia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat, duminica, o reuniune militara in orasul Rostov-pe-Don, situat in sud-vestul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, informeaza agentia Tass."Seful statului a primit rapoarte din partea sefului Statului Major, Valeri Gherasimov, si a altor comandanti…