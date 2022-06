Stiri pe aceeasi tema

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat in arest la domiciliu, a fost pus sub invinuire in dosarul „Energocom", anunța Procuratura Generala, unde prejudiciul se ridica la aproape 12 milioane de dolari, scrie Deschide.md.Procurorii i-au inaintat oficial invinuirea cu privire la savarșirea…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a decis prelungirea masurii preventive sub forma de arest la domiciliu in privința fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru inca 30 de zile, transmite deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, alaturi de procurorii anticorupție, au descins la domiciliul fostului președinte Igor Dodon. Oamenii legii efectueaza percheziții intr-un dosar de coruptie.