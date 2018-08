Igor Dodon, fanul călătoriilor în Rusia Vizitele frecvente ale lui Dodon la Moscova se explica 'prin interesul vizibil de a se interconecta cat mai strans si la diverse niveluri cu elitele ruse din domeniul politic, economic, cultural si religios', explica analistul politic moldovean Dionisie Cenusa, in opinia caruia 'interactiunea excesiva a lui Dodon cu reprezentantii statului rus este determinata de absenta unor alternative pe alte directii geografice'. Vizitele camufleaza slabiciuni Potrivit lui, plecarile dese ale actualului presedinte moldovean in Rusia vin sa camufleze 'slabiciunile reale pe care le are functia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

