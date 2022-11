Igor Dodon - eliberat din arest la domiciliu

Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Igor Dodon a fost invinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasiva și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei organizații criminale, a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luata vineri, 18 noiembrie, de catre magistrații Curții Supreme…

- O noua ședința de judecata in dosarul „Kuliok” , in care este acuzat fostul șef de stat, Igor Dodon, are loc astazi. Ședința se desfașoara la Curtea Suprema de Justiție. Ex-președintele țarii a fost intampinat de mai mulți susținatori, care l-au luat la intrebari.

- Fostul președinte Igor Dodon, ramane in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Decizia a fost anunțata astazi, 17 octobrie, de catre magistrații de la Curtea Suprema de Justiție. Igor Dodon va ramane in arest la domiciliu pana in data de 20 noiembrie. Fostul șef de stat, Igor Dodon, a fost reținut…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au examinat demersul procurorului anticorupție de prelungire a masurii preventive sub forma de arest la domiciliu, pe un termen de 30 zile, aplicat in privința complicelui ex-președintelui Republicii Moldova, invinuit pe capatul de acuzare ce ține de…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au examinat demersul procurorului anticorupție de prelungire a masurii preventive sub forma de arest la domiciliu, pe un termen de 30 zile, aplicat in privința complicelui ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, invinuit pe capatul de acuzare…

- Petru Merineanu, cercetat pentru complicitate in dosarul ex-președintelui Republicii Moldova de imbogatire ilicita si spalarea banilor, a fost plasat in arest la domiciliu de catre magistrati. Decizia fost pronunțata in dupa amiaza zilei de astazi, 09 septembrie, de Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana,…

- Petru Merineanu, cumnatul și complicele fostului șef de stat, Igor Dodon, in dosarul de imbogatire ilicita si spalarea banilor, a fost eliberat din Penitenciarul 13 și plasat in arest la domiciliu.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va sta si in urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu. Magistratii Curtii de Apel de la Chișinau au admis luni demersul procurorilor privind prelungirea masurii preventive, transmite TVR Moldova.