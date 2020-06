Igor Dodon, despre reforma APL: Să nu aruncam copilul odată cu apa - Video CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon considera ca reforma Administrației publice locale este necesara, insa acesta nu trebuie sa fie pe placul experților straini ci in stricta conformitate cu interesul național. O declarație in acest sens a fost facuta in cadrul emisiunii ”Contrapunct” realizata in Studioul Radio Sputnik Moldova. ”Este o vorba la moldoveni, sa nu aruncam copilul odata cu apa. Nu trebuie sa facem reforme de dragul reformelor care sa fie pe placul unor experți, trebuie sa ținem cont de interesul nostru național”, a accentuat președintele Dodon. ”Este o vorba la moldoveni, sa nu aruncam copilul odata cu apa. Nu trebuie sa facem reforme de dragul reformelor care sa fie pe placul unor experți, trebuie sa ținem cont de interesul nostru național”, a accentuat președintele Dodon. Șeful statului… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

