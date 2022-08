Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce președinta Maia Sandu a declarat ca daca acesta ar fi președintele țarii atunci ar fi ajutat Rusia sa foloseasca Republica Moldova in razboiul impotriva Ucrainei. „Vreau sa fie clar. Sub guvernarea socialiștilor, in Moldova era azi pace, ordine, liniște sociala, prețuri mici la gaz și la produsele esențiale, ajutor pentru agricultori, fara inflație enorma, dar cu creșteri stabile de pensii și salarii”, a menționat Dodon.