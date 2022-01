Stiri pe aceeasi tema

- Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a ajuns la procuratura unde va fi audiat intr-un dosar penal, in calitate e banuit, pentru presupuse infracțiuni savarșite inca in 2008.

- Presedintele de onoare al Partidului Socialistilor, Igor Dodon, s-a prezentat miercuri, 29 decembrie, in fata procurorilor, unde a fost audiat in calitate de banuit in dosarul „Energocom”, transmite IPN.

- Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a venit cu primele declarații dupa ce fost audiat la Procuratura Generala. Acesta a spus ca in dosarul „Energocom” are calitate de banuit, nu invinuit.

- Ședința in care președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a fost citat la Procuratura Generala și urma sa fie audiat in dosarul Energocom, a fost aminata. Informația a fost confirmata de catre purtatoare de cuvint a PG, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. „Ședința…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, susține ca dosarul de la Procuratura Generala in care urmeaza a fi audiat in cadrul unei cauze penale este un caz cu 13 ani in urma „care a fost discutat de multe și s-a adeverit ca acolo nu este nimic”, iar pentru ca „situația este destul de proasta la actuala…

- Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a fost citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat și recunoscut ca banuit intr-un dosar penal,. Solicitata telefonic, Mariana Cherpec, purtatorul de cuvant al PG, a confirmat și a declarat ca ar fi vorba despre…

- Presedintele de onoare al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Igor Dodon, este citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat, in data de 27 decembrie, in cadrul cauzei penale SA "Energocom" privind procurarea energiei electrice in perioada anilor 2008, 2009.

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a fost citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat in cadrul unei cauze penale. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.