Declaratiile lui Dodon au fost facute in cadrul unui mars organizat de Partidul Socialistilor in Chisinau.



”In cadrul discursului rostit in fata cetatenilor nostri am subliniat ca tara noastra trece o perioada foarte complicata. Anul curent este Anul lui Stefan cel Mare si Sfant, de care se mandreste poporul nostru.

Dar, totodata, avem un an electoral – urmeaza alegeri locale in municipiile Chisinau si Balti, unde noi trebuie sa invingem. Iar la finele anului urmeaza alegerile parlamentare, la care fortele stataliste vor avea ultima sansa sa salveze tara de tot felul de hoti…