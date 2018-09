Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini din coloana oficiala președintelui Republicii Moldova in care se afla președintele Igor Dodon s-au ciocnit intr-un accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, in apropiere de orasul Straseni, anunța postul Publika TV. Președintele a fost dus de urgența la spital.…

- ”Acum nu ințeleg exact logica doamnei Firea. Acest razboi la varful PSD are un efect negativ asupra partidului, cel puțin acum. Eu știu... daca lucrurile se vor tranșa, se poate spune - o sa fie mai bine in viitor pentru partid - dar astazi, cand vorbim, nu se poate spune ca PSD are avantaje electorale…

- Analistul politic Bogdan Lefter considera ca președintele Klaus Iohannis a luat o decizie strategica atunci cand nu a mers personal sa se intalneasca cu ministrul Justiției și ministrul Finanțelor și a delegat consilierii pentru a-i primi pe cei doi reprezentanți ai guvernului.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat cel mai des in Rusia de cand a venit la putere in iarna anului 2017, comenteaza luni portalul Unimedia. Vizitele frecvente ale lui Dodon la Moscova se explica 'prin interesul vizibil de a se interconecta cat mai strans si la diverse…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca frecventa cu care presedintele Igor Dodon se deplaseaza in Rusia este un fenomen inedit pentru politicul moldovenesc. Potrivit expertului, seful statului deja a stabilit un record dupa numarul de intrevederi realizate tet-a-tet cu Vladimir Putin pe parcursul…

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…