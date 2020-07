Stiri pe aceeasi tema

- La ora 08:00, la secția consulara a Ambasadei Rusiei s-a deschis secția de votare pentru cetațenii ruși care vor sa se pronunțe cu privire la amendarea Constituției ruse. © Sputnik / Алексей ДружининDupa votare, lui Putin i s-au dat toate cadourile ce i se cuvin Acolo au venit deja sa-și…

- CHIȘINAU, 1 iul - Sputnik. Participarea oamenilor la votul pentru amendarea Constituției Federației ruse va arata care este atitudinea acestor fața de stat, cine sunt acei votați care vor sa aiba o structura statala mai buna. © Sputnik / Kirill KallinikovLa Chișinau s-a deschis secția pentru…

- Avand in vedere creșterea nivelului apei in raurile Nistru și Prut, continua ridigarea barierelor de protecție, pentru a nu admite inundarea localitaților. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența impreuna cu localnicii și militarii intaresc digurile de protecție. © AP…

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Dupa numeroase scandaluri legate de alimentația copiilor din gradinițe, Primaria Chișinau a decis sa instituie o comisie municipala care va efectua verificari in acest sens in instituțiile preșcolare și școlare. © CC0 / Pixabay / FeeLoonaCand se vor deschide gradinițele…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Parada Victoriei se va desfașura in acest an pe 24 iunie. © Sputnik / Vladimir Putin saluta parada Regimentului Prezidențial de Ziua Victoriei „O vom organiza in ziua in care in anul 1945 s-a desfașurat legendara…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Persoanele infectate cu noul coronavirus ar trebui sa ceara ajutorul medicului daca li se accentueaza dificultațile de respirație și de sufocare. Acest lucru l-a afirmat medicul otolaringolog rus de categorie superioara Vladimir Zaițev, citat de presa de la Moscova. ©…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. "Ziua Victoriei este o sarbatoare sfanta pentru Moldova. Insa in anul curent, din cauza pandemiei de coronavirus, organizarea unor acțiuni dintre cele planificate va fi dificila", anunța președintele pe Facebook. © Photo : Facebook / Igor DodonEvenimentele dedicate…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Reprezentanța din Republica Moldova a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publica astazi pe Facebook precizari referitoare la modul de transmitere a COVID-19. In primul rand, precizarile vin sa diminueze frica oamenilor de a face cumparaturi in perioada pandemiei…