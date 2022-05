Stiri pe aceeasi tema

Igor Dodon a fost și este o sluga corupta a Moscovei, susține eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, dupa ce fostul președinte al Republicii Moldova a fost anchetat, marți, de procurorii anticorupție.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost scos din propria curte și, insoțit de mascații de la SIS, a fost urcat in mașina procurorilor. Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova urmeaza a fi escortat la izolatorul Centrului Național Anticorupție, fiind reținut…

Ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco, a explicat de ce ex-presedintele Igor Dodon a fost retinut. El sustine ca „atunci cand am venit in fata alegatorilor sa le cerem votul, principala cerinta fata de noi a fost sa se faca in sfarsit dreptate. Am promis acest lucru si, indiferent de critici si piedici,…

Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon, indeamna cetațenii sa incalce legea. Intr-o emisiune difuzata pe un post TV asociat socialiștilor, Dodon indeamna oamenii din țara sa iasa de 9 mai la marș cu panglica Sf. Gheorghe, fapt care e interzis prin…

Datoria externa bruta a Republicii Moldova a trecut pentru prima data in istorie de 9 miliarde de dolari, susține fostul președinte al Moldovei pe pagina sa de facebook.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a declarat "dorința ferma de a pastra relațiile stabilite cu Rusia".

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Aleksandar Vucic și Viktor Orban, care au caștigat alegerile din Serbia și, respectiv, Ungaria.