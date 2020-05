Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Igor Dodon, a prezentat astazi, in cadrul emisiunii sale, gospodaria de la reședința de la Condrița, iar in context, și-a amintit despre cazul curcanilor aruncați peste gardul Președinției, in 2019, in cadrul protestelor organizate de liderii de atunci ai Partidului Democrat, in frunte…

- Intr-o noua emisiune „Președintele Raspunde”, filmata la reședința de la Condrița, președintele Igor Dodon a vorbit despre tentativele de demitere a Procurorului General, alegerile prezidențiale din toamna și despre declarațiile antivaccin ale Sinodului Bisericii Ortodoxe.

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Președintele a remarcat ca reședința de stat de la Condrița a fost reparata in perioada mandatelor lui Vladimir Voronin, iar ulterior a fost neglijata o perioada. Igor Dodon afirma ca, dupa ce a fost ales șef al statului, a facut ordine. „Dupa 2009 a fost lasata…

- In cadrul unei noi ediții a emisiunii “Președintele Raspunde”, Igor Dodon și-a amintit de protestul Partidului Democrat la care s-au aruncat peste gardul Președinției curcani. Pe pagina de Facebook a lui Igor Dodon a fost publicat teasterul emisiunii filmate de aceasta data la Condrița, transmite Știri.md.…

- CHIȘINAU, 15 mai - Sputnik. Președintele Republicii Moldova respinge intenția unor deputați de a modifica codul electoral și a interzice tiparirea buletinelor de vot in limba rusa. Despre aceasta a anunțat șeful statului in cadrul ediției de astazi a emisiunii „Președintele Raspunde”. „Sunt…

- La rectificarea bugetului de stat pentru 2020, Guvernul a exclus 1 miliard de lei, care urmau sa vina din Uniunea Europeana. Despre aceasta a anunțat Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”. Șeful statului a fost intrebat de catre un cetațean pe nume Petrica Cercel despre ajutorul financiar…

- Șeful statului Igor Dodon s-a intalnit astazi cu Mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove, Inaltpreasfințitul Vladimir. Ei au discutat despre felul in care vor fi celebrate in acest an sarbatorile pascale.

- Republica Moldova este pregatita sa faca fața unui numar sporit de cazuri de infectare cu COVID-19. Asigurarile au fost date de „președintele" Igor Dodon in data de din 20 martie. Acesta a precizat ca in capitala sunt 1000 de paturi de spital, iar in raionele din restul țarii – alte peste 1000 de locuri.