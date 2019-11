Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu considera ca Maia Sandu „a gresit fundamental acum”, prin faptul ca a provocat o situatie ce a dus la caderea Guvernului. In opinia lui, solutia cea mai corecta in noul context de la Chisinau este formarea unei majoritati parlamentare proeuropene intre ACUM…

- "Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodata de Romania! Guvernul Maia Sandu, cel mai pro-european si competent din istoria Republicii Moldova, a fost demis astazi de o coalitie compusa din socialistii pro-rusi ai lui Dodon si urmasii lui Plahotniuc de la PDM. Asa se pune frana modernizarii…

- Parlamentul de la Chișinau dezbate la aceasta ora, in ședința plenara, moțiunea de cenzura depusa de socialiști impotriva Guvernului condus de Maia Sandu. Democrații au anunțat și ei ca vor vota moțiunea, scrie presa din Republica Moldova. Criza politica majora de la Chișinau s-a declanșat dupa decizia…

- Ambasada SUA la Chisinau a emis un comunicat de presa vineri, 8 noiembrie, in contextul crizei politice din Republica Moldova, cauzata de decizia Guvernului de a-si asuma raspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii, asa incat premierul sa aiba dreptul de a selecta candidatii pentru funtia de procuror…

- Deputatul independent Octavian Ticu, care este si candidat la functia de primar de Chisinau, a cerut Parlamentului sa sprijine initiativa sa privind crearea unei comisii parlamentare de ancheta, menita sa investigheze „actiunile de tradare de patrie comise de presedinte Igor Dodon”. Ticu i-a indemnat…

- Discursul de azi a lui Igor Dodon în fața deputaților a fost o acțiune cu profund iz electoral. Astfel a comentat ambasadorul Iurie Renița, președintele Comisiei Politica Externa și Integrare Europeana din Parlament, decizia sa și a colegilor din cadrul blocului ACUM, Lilian Carp și Octavian…

- Fostul premier Pavel Filip a fost ales președinte al Partidului Democrat din Moldova, la cel de-al noualea Congres extraordinar al formațiunii, desfașurat sâmbata, 7 septembrie, la Chișinau. Pavel Filip a fost singura candidatura propusa la aceasta funcție și a fost susținut în unanimitate…

- Mai multe delegații ale Guvernului și Parlamentului de la Chișinau vor merge in vizita in Rusia, in luna septembrie, pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua state. O declarație in acest sens a facut președintele Igor Dodon pentru postul de televiziune moscovit NTV Moldova.