Stiri pe aceeasi tema

- Tanara Cosmina Burian, are 34 de ani și este din Campia Turzii. Inca de la varsta de 10 ani medicii i-au pus un diagnostic crud, Limfom -Hodgkin celule maligne. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SMURD –€ 29 de ani de protejare a vietii sub deviza „Cine salveaza o viata, salveaza o lume intreaga” SMURD. Cinci inițiale care definesc peste un sfert de veac din istoria medicinii romanești. 29 de ani in care Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare a devenit sinonim cu salvarea de vieți.…

- Familia unei fete de 10 ani din Cluj-Napoca a depus o plangere la Ministerul Sanatații in care reclama faptul ca aceasta ar fi fost operata la o luna dupa ce și-a fracturat mana. Familia cere verificarea situației de la Spitalul pentru Copii, unde s-a prezentat pentru consultația de urgența, anunța…

- O fetia a fost operata dupa mai bine de o luna de zile de la momentul in care a ajuns la spital, cu mana rupta. La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj Napoca toți chirurgii ortopezi erau in concediu.

- O fetita a fost operata dupa mai bine de o luna de la momentul in care s-a prezentat, cu mana rupta, la Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca. Se pare ca toti chirurgii ortopezi din spital erau in concediu. Dupa multe drumuri si scandal, pacienta a fost operata la Spitalul de Recuperare,…

- Datele proprietarilor prepay vor fi accesate cand aceștia suna la 112, o masura care poate salva vieți, a susținut Raed Arafat, șeful Departamentului de Urgența la dezbaterea privind proiectul de Ordonanța de Urgența care modifica sistemul 112. Daca punem numere de inmatriculare pe mașini inseamna ca…

- CAUTARI…Tragedia de la Caracal dezgroapa cazuri in judetul Vaslui pe care timpul sau nepasarea autoritatilor par sa le fi ingropat definitiv in negura uitarii. Un astfel de caz este cel al Mirelei Cristina Roznov, o fata disparuta de acasa in urma cu 20 de ani si despre care parintii ei nu mai stiu…

- O mama a povestit despre drama in care s-a transformat viața ei de cand fiica sa și-a pierdut viața. Eboney Cheshire avea doar 13 ani atunci cand a murit. Acum, dupa opt luni, cadourile cumparate de...