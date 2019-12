Ignatul lui Buzatu | PAMFLET Anii de glorie al lui Buzatu sunt pe sfarsite! PSD-ul, partidul care l-a cocotat in varful piramidei baronilor locali ai Romaniei, da semne de oboseala. 20-20, cum spunea Viorica, va fi anul in care PSD-ul va sarbatori in fiecare zi Ignatul! Alegerile din doua tururi la primari si presedinte de CJ, ales prin votul Consilierilor [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

- Daniel Olteanu Multi dintre amicii dvs. va critica, fiindca ati votat motiunea. Sunt chiar si unii mai apropiati. Ei ar fi vrut sa votati pentru Dancila, considerand gresit ca guvernul condus de ea i-ar fi ajutat. Fara interventia ALDE, Viorica nici n-ar fi auzit de ei. Prin urmare sa nu aveti remuscari.…

