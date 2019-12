Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam o colectie de retete de Salata de boeuf pe care le poti prepara de Craciun, de Revelion sau de Sfantul Ion. Salata de boeuf cu piept de curcan Ingrediente Salata de boeuf cu piept de curcan 1kg cartofi 4 morcovi 1 cutie mica de mazare 1 borcan mic de castraveti murati…

- Nu va faceti griji daca ati ratat Black Friday si reducerile de Craciun. Stiati ca dupa Craciun marile magazine, inclusiv cele online, incep o noua runda de oferte. Motivul? Marii retaileri incearca sa scape de marfa de sarbatori ramasa in stoc pentru a face loc articolelor destinate noului sezon. Daca…

- Conform datelor celui mai recent studiu de piața realizat de catre MEDNET Marketing Research Center, 89,6% dintre persoanele din mediul urban intenționeaza sa cumpere cadouri de Moș Nicolae pentru cei dragi, potrivit Hotnews. Și in acest an, cadourile preferate raman dulciurile (72,5%), urmate de jucarii…

- Dinamo s-a impus aseara, scor 4-1 in Stefan cel Mare in fata celor de la Chindia Targoviste, insa situatia financiara este departe de a fi clarficata. Jucatorii spun ca Negoita le-a promis ca pana de Craciun le va vira toata salariile restante in conturi, potrivit sport.ro.Presedintele Asociatiei…

- Primii brazi de Craciun au aparut la vanzare in Constanta. Cei care vor sa nu respecte vechea traditie de a impodobi bradul in Ajunul Nasterii Domnului, pe 24 decembrie, isi pot alege coniferul din pietele din municipiu sau din diverse magazine. Fie ca oamenii prefera bradul la ghiveci sau clasic, de…

- Un afis cu o reclama de Craciun a companiei Coca-Cola a starnit amuzamentul internautilor. Acesta promova mesajul "Uneori cel mai frumos mesaj este sa te ascultam" si fusese amplasat in apropierea sediului SRI Iasi. Afisul a fost coborat. Insa caravana Coca-Cola a poposit in apropierea Palatului Culturii.

- Teatrul „Toma Caragiu” a comunicat programul complet al spectacolelor Sarbatorilor de Iarna de la Targul de Craciun: „Va așteptam la Targul de Craciun cu spectacole pentru toate varstele! Parcul Municipal Vest a devenit deja atracția sarbatorilor de iarna la Ploiești, pentru ca aici funcționeaza atat…

- Deși mai sunt aproape doua luni pana la Craciun, in mai multe localitați din Apuseni oamenii au inceput sa iși taie porcii. Nu ninge, nici nu este Ignatul ci s-au taiat porcii de frica pestei porcine. Joi, in comuna Vidra au fost confirmate doua cazuri de pesta porcina in gospodaria unui localnic.…