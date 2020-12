IGNAT. SUPERSTIŢII privind sacrificarea porcului: Vezi ce înseamnă dacă găseşti sânge ÎNCHEGAT în inima animalului IGNAT 2020. An de an, pe 20 decembrie, romanii sarbatoresc Ignatul, ziua in care se taie porcii pentru apropiata sarbatoare a Craciunului. Superstitii de Ignat, legate de sacrificarea porcului IGNAT. TAIEREA PORCULUI este un ritual care se transmite din generatie in generatie si multi inca mai asteapta ziua de 20 decembrie pentru a sacrifica animalul care va fi mancat de Craciun. De ziua de Ignat si de ritualul sacrificarii porcului se leaga mai multe conceptii si superstitii populare. SUPERSTITII DE IGNAT. La taierea porcului nu trebuie sa asiste persoane miloase, existand credinta ca daca porcul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata conationalilor ei sa evite vizitele in familie cu ocazia Craciunului si sa le inlocuiasca cu intalniri prin videoconferinta, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters. ''Femeile si barbatii aflati departe de casa pentru…

- O meserie care a ajuns foarte cautata in satele romanesti in perioada saptamanilor dinainte de Craciun este cea de macelar priceput la sacrificarea traditionala a porcului. Tot mai putini tineri sunt dispusi astazi sa devina ucenici pentru a invete tainele acestei meserii, fara de care nicio familie…

- Taierea porcului de Ignat (20 decembrie) a fost inlocuita in zilele noastre de cozile uriase de la supermarketuri pentru carne ambalata sau produse gata facute, pe care trebuie doar sa le pui in cos. Pana in urma cu doar cateva decenii, aceasta era o mare sarbatoare in toata tara. In unele gospodarii…

- Hunedorenii cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani sunt așteptați sa doneze sange sau plasma. Este nevoie de picaturi de viața, mai ales in aceasta perioada critica din punct de vedere sanitar. Din cauza infecțiilor cu coronavirus, sunt hunedoreni in stare grava pe secțiile de terapie intensiva.…

- Compari.ro realizeaza de 6 ani sondaje de opinie in preajma Craciunului, intrebandu-i pe adulții utilizatori de internet despre cum se pregatesc pentru perioada sarbatorilor și despre planurile pe care le au pentru cumpararea cadourilor. Deși coronavirusul a avut un impact sever asupra cheltuielilor…

- Cu toții știm ca romanii au unele concepții mai interesante. Dintre aceștia, unii susțin cu tarie ca lumea este condusa de aceste legi nescrise, numite superstiții, și țin sa fie transmise din generație in generație. Neam superstițios. Ce inseamna daca te mananca in varful capului sau in ureche Superstiția…

- Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar in igiena alimentației și nutriție, membru in Comitetul Consultativ in Nutriție Herbalife De ce este importanta alimentația pentru o inima sanatoasa? La ce trebuie sa avem grija? Alimentația trebuie sa fie sanatoasa indiferent de sezon, iar toamna este darnica…

- Cand inca nu ți-ai gasit propriul stil, lucrurile pot sa iți para ușor haotice. Imprumuți trasaturi de la diferite fete pe care le urmarești pe Instagram sau de la celebritați. Asta nu inseamna ca nu arați bine in hainele pe care le alegi, ci doar ca, de cele mai multe ori, acestea nu te reprezinta. …