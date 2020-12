Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cererilor de azil a inregistrat o crestere semnificativa chiar si in aceasta perioada de pandemie generata de coronavirus. De la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii noiembrie, peste 5000 de cetateni straini au solicitat acordarea unei forme de protectiei internationala din partea statului…

- Numarul de avize eliberate anul acesta – 7.308 pana pe 30 septembrie – este semnificativ mai mare decat in alti ani, tinand cont ca, in 2019 de pilda, in perioada 1 ianuarie – 31 iulie, fusesera emise sub 2.000 de astfel de documente. Peste 7.300 de avize de angajare au fost eliberate in perioada 1…

- Peste 7.300 de avize de angajare au fost eliberate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 pentru cetatenii straini dornici sa lucreze in constructii in Romania, arata datele furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit Mediafax. Aproape 3.500 dintre ei sunt muncitori necali­fi­cati,…

- ​Ministerul Muncii propune, pentru 2021, un contingent de 30.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din România, conform unui proiect al instituției. Și pentru anul acesta era tot un contingent de 30.000, dar pandemia a cam blocat piața aceasta. Inspectoratul General pentru…

- Companiile care nu gasesc angajati in Romania vor putea aduce anul viitor pana la 30.000 de lucratori straini in tara, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii. Principalele domenii in care angajatorii nu gasesc lucratori sunt constructiile, atat rezidentiale, cat si ingineresti si restaurantele…

- Polițiștii din Arad au scos miercuri din țara, sub escorta, 16 cetațeni straini, care au fost predați autoritaților din Serbia. Aceștia nu vor mai fi primiți in Romania pentru o perioada de cinci ani, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari, polițiștii…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) anunta ca, in contextul noilor modificari legislative, cetatenii din Republica Moldova, Ucraina si Serbia care desfasoara activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un…

