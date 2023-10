IGI: Migrant din Sri Lanka, depistat ilegal, in judetul Prahova

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrari Dambovița, in parteneriat cu Inspectorii ITM au efectuat acțiuni de verificare a persoanelor straine care muncesc pe teritoriul județului nostru. In urma verificarilor, polițiștii au depistat un barbat in varsta de 33 de ani, din Sri Lanka, care se afla…

- Politistii de imigrari din Dambovita, in urma actiunilor intreprinse, au depistat un barbat din Sri Lanka, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Politistii de imigrari din Dambovita, in urma actiunilor intreprinse, au depistat un barbat din Sri Lanka, care nu…

- In ultimele zile, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari IGI au desfasurat, la nivel national, mai multe activitati si actiuni, pe raza de competenta, avand ca scop combaterea migratiei ilegale si a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul Romaniei. Activitati au fost desfasurate…

- Sanctiuni conform Legii nr. 171 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice In ziua de 11 septembrie a.c., in timp ce actionau pe zona de competenta, in Bisoca, politistii din cadrul Postului de politie rurala Bisoca au depistat un localnic in varsta de 59 de ani, care a transportat…

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara fac o ancheta, dupa ce un migrant din Sri Lanka, sechestrat intr-un apartament din Timisoara de catre traficantii de migranti, a incercat sa evadeze pe fereastra, pe o franghie facuta din cearsafuri legate, insa coarda imporvizata s-a rupt,…

- Politistii de imigrari din Dambovita, in urma actiunilor intreprinse, au depistat un barbat din Republica Turcia, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Acesta a fost sanctionat cu amenda si obligat, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- Politistii de frontiera din sectoarele Sannicolau Mare si Cruceni au depistat in cateva ore 14 cetateni din Bangladesh, Pakistan si Sri Lanka, toti aflati in procedura de azil pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, respectiv Serbia, potrivit Agerpres.Biroul…

- Polițiștii au descins cu percheziții autorizate la domiciile a patru barbați din Orhei, unde au depistat arme, cartușe și grenade, toate acestea deținute ilegal. Mai exact, perchezițiile au fost desfașurate in localitațile Step-Soci, Donici și Neculaieuca, de unde au ridicat doua arme, 77 de cartușe,…