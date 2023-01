Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea sederii ilegale ramane in continuare o prioritate a politistilor de imigrari din Constanta. Doi barbati din Turcia au fost depistati in situatii ilegale.La data de 4 ianuarie a.c., politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta au desfasurat o actiune…

- Peste 700 de cetateni straini au fost depistati, in luna noiembrie, in situatii ilegale pe teritoriul Romaniei, a informat, joi, Inspectoratul General pentru Imigrari. Potrivit uni comunicat al IGI transmis AGERPRES , in perioada 1 – 30 noiembrie, politistii de imigrari au organizat, la nivel national,…

- Peste de 700 de cetațeni straini au fost depistați, in luna noiembrie, in situații ilegale, pe teritoriul Romaniei, a informat astazi Inspectoratul Ggeneral pentru Imigrari. In perioada de referința, pentru 458 de persoane au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntara de pe teritoriul…

- Combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate ramane in continuare o prioritate a polițiștilor de imigrari din Constanța. Trei barbați din Turcia au fost depistați in situații ilegale. Astazi, polițiștii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Județului Constanța au desfașurat o acțiune…

- Combaterea șederii ilegale ramane in continuare o prioritate a polițiștilor de imigrari din Constanța. Cinci barbați din Turcia au fost depistați la sfarșitul saptamanii trecute in situații ilegale, pe numele acestora fiind emise decizii de returnare. Un alt barbat care se afla in ședere legala a fost…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari al judetului Tulcea au depistat, cu sedere ilegala, o femeie din Nepal, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei de sedere. Pe numele acesteia a fost emisa decizie de returnare prin care este obligata sa paraseasca teritoriul tarii…

- Polițiștii de imigrari din Salaj au depistat ieri o femeie din Republica Moldova care care desfasura activitati lucrative, fara forme legale, la o societate comerciala din municipiul Zalau. Aceasta a fost sancționata cu amenda in valoare de 600 de lei și are obligația de a parasi țara noastra in termen…