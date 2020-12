IGI: 22 de cetăţeni străini, îndepărtaţi sub escortă de pe teritoriul României Politistii de imigrari au desfasurat o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru 22 de cetateni straini aflati in custodie publica.



Ei nu vor mai putea intra in Romania pentru o perioada de pana la 5 ani.



"Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) coordonati de catre Serviciul Returnari au indepartat sub escorta de pe teritoriul Romaniei, in seara zilei de 14 decembrie, 20 de cetateni sri-lankezi si doi cetateni turci, dintre care doua femei si 20 de barbati, toti adulti, aflati in custodia autoritatilor romane", informeaza un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

